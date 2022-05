Esselunga propone una campagna promozionale davvero invitante, nonché arricchita con prezzi e sconti mai visti prima d’ora in Italia, ed una ampissima disponibilità sull’intero territorio nazionale.

Se interessati all’acquisto, dovete sapere infatti che gli stessi acquisti sono effettuabili in ogni negozio, senza costi aggiuntivi o differenze particolari. I prodotti sono tutti distribuiti nella loro variante no brand, con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Esselunga: le offerte sono davvero incredibili

Nuova offerta tech in casa Esselunga, arriva infatti fino all’11 maggio la possibilità di ricevere un forte sconto sull’acquisto di un Samsung Galaxy A13, il cui prezzo finale non supera i 175 euro, e promette ugualmente un risparmio importante in termini di prestazioni generali.

Il dispositivo in questione, infatti, raccoglie una scheda tecnica di alto livello, poiché propone un ampio display da 6,6 pollici di diagonale (risoluzione FHD+), affiancato da processore octa-core fino a 2GHz, ben 4GB di memoria RAM, quattro fotocamere posteriori, la cui principale è da 50 megapixel, per arrivare infine ad una batteria da ben 5000mAh, la quale garantisce una autonomia superiore alla media.

Il tutto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, e non da un operatore telefonico. La memoria interna, completamente espandibile, è da 64GB; il prodotto può essere acquistato in esclusiva presso i negozi fisici, le scorte tuttavia potrebbero essere limitate.