WhatsApp: 3 funzionalità eccezionali che battono Telegram ma sono segrete

L’applicazione più sofisticata ma allo stesso tempo anche più blasonata nel mondo della messaggistica istantanea e non solo è WhatsApp. Stiamo parlando di un colosso assoluto che durante gli anni non è arretrato di un solo centimetro, anzi.

La crescita di WhatsApp è stata esponenziale, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti che hanno migliorato non di poco le possibilità offerte già da tempo al pubblico. Proprio a livello di funzionalità ci sarebbe qualcos’altro da aggiungere se si tiene conto della rivale Telegram, molto più elaborata sotto questo punto di vista. Esistono però delle funzionalità che gli utenti non conoscono e che possono essere utilizzate mediante applicazione di terze parti. Ricordiamo ovviamente che queste sono gratuite e che non nascondono peripezie al loro interno di nessun genere.

WhatsApp: ci sono tre funzionalità eccezionali che potete avere solo scaricandole dal web

La prima funzionalità che tutti potrebbero non conoscere è quella che permette di spiare i movimenti delle persone su WhatsApp. Basta scaricare l’applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale consentirà di selezionare uno o più persone da monitorare durante la giornata per conoscere tutti i loro orari di accesso e di uscita dall’applicazione ufficiale.

L’altra applicazione che permette una grande funzionalità è UNSEEN, con la quale avrete l’opportunità di passare in osservati. L’applicazione in questione intercetterà tutti i messaggi in arrivo e ve li farà leggere al di fuori di WhatsApp.

Infine ecco WAMR, ottima soluzione per recuperare i messaggi che spesso ritrovate cancellati in chat prima di leggerli.