Oggi ricorre il 20° anniversario dell’introduzione dell’eMac da parte di Apple, progettato specificamente per l’uso didattico nelle classi e nei laboratori informatici.

Al prezzo di $ 999 negli Stati Uniti, l’eMac originale presentava un involucro bianco con un display CRT piatto da 17 pollici, un processore PowerPC G4 da 700 MHz, 128 MB di RAM, un disco rigido da 40 GB, cinque porte USB, due porte FireWire, due altoparlanti e un’unità CD-ROM incorporata. Un modello aggiornato con un modem Internet da 56K più veloce era disponibile per 1.199 dollari.

“I nostri clienti che studiavano ci hanno chiesto di progettare un computer desktop appositamente per loro“, affermò Steve Jobs nell’aprile 2002. “Il nuovo eMac è dotato di un CRT piatto da 17 pollici e un potente processore G4, pur preservando la compattezza all-in-one“.

Nato principalmente per l’istruzione

Il co-fondatore di Relay FM Stephen Hackett ha condiviso oggi un fantastico video sulla storia dell’eMac: L’eMac originale veniva fornito con la versione 10.1.4 di Mac OS X , noto come “Puma“, ed era preinstallato con Internet Explorer di Microsoft. Il browser Web di Apple Safari è stato annunciato all’inizio del 2003, mesi dopo il lancio dell’eMac.

Citando la forte domanda dei consumatori, Apple ha reso disponibile l’eMac a tutti i clienti nel giugno 2002 con questo annuncio: “Tante persone stanno chiedendo di acquistare l’eMac in questo periodo”, ha affermato Jobs. “La rampa di produzione dell’eMac è in anticipo sui tempi, quindi in questo trimestre avremo abbastanza pc per soddisfare tutti i nostri clienti“.

Apple ha continuato a rilasciare ulteriori configurazioni eMac con specifiche aggiornate e un SuperDrive. Nell’ottobre 2005, è diventato nuovamente limitato alle istituzioni educative e l’eMac è stato sostituito da un iMac da 17 pollici nel luglio 2006.