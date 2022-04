OnePlus ha finalmente tolto i veli su alcuni nuovi device. L’azienda ha infatti presentato in veste ufficiale i nuovi OnePlus Nord CE 2 Lite e OnePlus 10R. Quest’ultimo, in realtà, lo conosciamo già dato che è in sostanza una versione re-branded di OnePlus Ace e Realme GT Neo 3.

OnePlus annuncia ufficialmente i nuovi OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite

Il produttore cinese ha da poco svelato ben due nuovi smartphone di cui si è parlato molto in questo ultimo periodo. Come già accennato, il primo è OnePlus 10R, versione re-branded di OnePlus Ace e Realme GT Neo 3 e che sarà probabilmente distribuita a livello globale. Ecco qui di seguito le specifiche.

OnePlus 10R – specifiche tecniche

Display OLED da 6.7 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz

Processore MediaTek Dimensity 8100-MAX

Tagli di memoria: 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage interno UFS

Tripla fotocamera posteriore da 50, 8 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 16 MP

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80W (da 4500 mAh e ricarica rapida da 150W per il modello con 12/256 GB)

Prezzo di partenza di circa 484 euro

L’azienda ha poi presentato anche il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite. Quest’ultimo si caratterizza per una buona scheda tecnica, anche se leggermente meno prestante del fratello.

OnePlus Nord CE 2 Lite – specifiche tecniche