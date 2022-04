OnePlus Ace è il nuovo smartphone del produttore cinese e a quanto pare i rumors sono dotati confermati. Questo smartphone sembra infatti una versione re-branded del Realme GT Neo 3, anche se comunque ci sono piccolissime differenze dal punto di vista estetico. Una delle caratteristiche di punta è però la ricarica rapida da ben 150W.

OnePlus presenta ufficialmente il nuovo OnePlus Ace: ecco le caratteristiche

OnePlus ha da poco svelato il nuovo OnePlus Ace, ovvero una sorta di rebranded del Realme GT Neo 3. Una delle caratteristiche di rilievo che troviamo a bordo è senz’altro la ricarica rapida che arriva addirittura a 150W e che permette di ricaricare la batteria da 4500 mAh da 0 a 50% in soli 5 minuti.

Lo smartphone può inoltre vantare la presenza di un display OLED 2.5D con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+. È presente la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e troviamo un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5. Il comparto fotografico comprende invece una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 8 e 2 MP e una selfie camera da 16 MP.

Dal punto di vista prestazionale troviamo a bordo il soc MediaTek Dimensity 8100-MAX con fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e con fino a 356 GB di storage interno UFS 3.1 non espandibile. Il software è Android 12 mentre l’interfaccia utente è quella di Oppo, ovvero la ColorOS 12.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo OnePlus Ace sarà distribuito in Cina ad un prezzo di partenza di circa 355 euro al cambio. Non ci sono informazioni su un suo possibile arrivo anche in Europa. Sappiamo solo che dovrebbe arrivare per il mercato indiano ma con un altro nome, ovvero OnePlus 10R.