Chi ha letto il titolo avrà certamente interpretato per un attimo che il marchio Conad stesse per lasciare il paese. In realtà il nome del celebre brand che ha reso il suo servizio fino ad oggi in maniera impeccabile non cesserà assolutamente di esistere, dal momento che solo uno Store verrà rimpiazzato con un’altra attività.

Esatto, avete capito molto bene: Conad esisterà ancora come sempre, ma uno dei suoi negozi toglierà le tende. Gli abitanti del paese che prende il nome di Cognento dovranno infatti fare a meno del loro supermercato di fiducia visto che arriverà un nuovo Store basato su tutt’altra attività.

Sembra quindi una piccola rivoluzione, la quale però non intaccherà di certo il buon nome di Conad che detiene il record di supermercati in Italia.

Conad: il supermercato di lascerà spazio al brand che si occupa di outlet e che prende il nome di Verdissima

Difficile vedere un negozio di Conad chiudere, ma a quanto pare a Cognento c’era bisogno di un nuovo outlet. Stiamo parlando di quello del marchio Verdissima, il quale non è di certo una new entry dal momento che esiste dal 1972 e nasce come piccolo laboratorio. Nell’ambito outlet però ad oggi è uno dei migliori e dimostrerà di esserlo anche nella zona in questione.

Per tutti coloro che volessero sapere come sorgerà lo Store, si baserà su 300 m quadri con allestimento moderno e colorato. In merito agli orari di lavoro, si andrà dal martedì al sabato con l’apertura al pubblico che sarà disponibile dalle 10 alle 19:30 di sera.