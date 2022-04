Conad: chiude per sempre lo storico negozio, ecco chi prenderà il suo posto

Le persone dovranno abituarsi ben presto ad un cambiamento radicale che avverrà proprio per quanto riguarda uno dei marchi più famosi. Stiamo parlando di Conad, che ben presto dovrò rinunciare ad uno dei suoi negozi più famosi in alta Italia.

Si tratta di una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei supermercati italiani. Stando a quanto riportato infatti il negozio Conad in questione dovrebbe essere sostituito. Ricordiamo per chi non lo sapesse che Il Consorzio Nazionale Dettaglianti che ha sede a Bologna è composto attualmente da ben 6 cooperative. Negli ultimi anni il colosso è arrivato anche in altri paesi al di fuori dell’Europa, riuscendo ad esportare la grande qualità italiana proprio per quanto riguarda tale ambito.

Conad: arriva un nuovo negozio che va a rimpiazzare quello di Cognento

Il brand in questione che arriverà a sostituire Conad è nato diversi anni fa, più precisamente nel 1972, come un piccolo laboratorio. Dopo i primi anni dove già si notavano le qualità, poi è riuscito a diventare un brand di livello sia nazionale che internazionale.

Sono arrivati dunque questa volta tre negozi, i quali sono stati inaugurati con il marchio Verdissima. I prodotti di questo brand sono disponibili anche sul web con negozi monomarca ma anche all’ingrosso.

Arriverà dunque un nuovo outlet che sostituirà il Conad di Cognento, Dove gli orari di apertura andranno dal martedì al sabato partendo dalle 10 fino alle 19:30. La nuova sede in provincia di Modena dunque si baserà su 300 m quadri con allestimento moderno.