La serie Xiaomi 12 ha debuttato alla fine dello scorso anno come trio di smartphone. Lo Xiaomi 12X è servito come punto di ingresso economico per l’esperienza di punta di Xiaomi, con un prezzo molto inferiore rispetto ai suoi fratelli ma senza fare troppe concessioni: il design è lo stesso e il silicio interno è stato solo leggermente attenuato. Xiaomi non ha ancora finito con la serie; un’alternativa ancora più economica è in arrivo e oggi la vediamo per la prima volta.

Sono apparse una serie di fotografie per la prima volta su Weibo prima di diffondersi su Twitter. Xiaomi ha sviluppato queste edizioni Lite dei suoi flagship ormai da diverse generazioni e, sebbene il 12 Lite condivida lo stesso soprannome di quelle opzioni più costose, l’hardware qui cambia in quasi tutti i modi chiave, come rivelato da una precedente perdita. Per lo meno, il design generale è simile, con un modulo fotocamera dall’aspetto familiare nell’angolo in alto a destra che abbellisce il retro altrimenti semplice.

Xiaomi 12 Lite: non esiste ancora una data di uscita

A differenza dei dispositivi con chassis in metallo premium, Xiaomi 12 Lite sembra utilizzare la stessa plastica dello Xiaomi 11 Lite precedente, presumibilmente per mantenere il prezzo basso. Un’altra notevole differenza è il design sostanzialmente più squadrato. Il design piatto dell’iPhone 12 ha ispirato molti altri telefoni, incluso il Galaxy S22, e lo Xiaomi 12 Lite sembra seguire l’esempio.

Le immagini trapelate suggeriscono anche la disponibilità di una fotocamera da 108 MP, ma non aspettarti che tutti quei pixel grezzi superino le prestazioni dei sensori da 50 MP visti su Xiaomi 12, 12 Pro e 12X. Abbiamo ancora molto da imparare sui piani di Xiaomi per questo hardware e forse presto emergeranno alcune perdite aggiuntive per aiutare a colmare le lacune.