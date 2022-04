Kinder: nuovi prodotti contaminati dalla salmonella, la guida ufficiale per riconoscerli

In questi mesi non si smette di parlare della salmonella presente nei prodotti Kinder della nota azienda Ferrero. Chiunque ha affrontato tale discorso, ma in pochi hanno svelato i trucchi per riconoscere i lotti contaminati. Finalmente ecco la guida ufficiale per girare alla larga dal pericolo.

Kinder: quali sono i lotti pericolosi e cosa fare?

Come ben sappiamo, i prodotti contaminati dalla salmonella sono:

Kinder Mix , il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi.

, il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. ” Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Mini Eggs , in formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 100 e 182 grammi e in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments , in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF. Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

Per riconoscere i lotti dello stabilimento belga è necessario:

controllare il numero del lotto sulla confezione dei Kinder sopra elencati;

del lotto sulla confezione dei sopra elencati; su ogni prodotto il lotto ha un codice che inizia con la lettera “L” ;

; gli alimenti incriminati riportano le seguenti diciture alla fine del numero del lotto: RZ – LZ – R03 – L03.

Nel caso in cui risulti essere in possesso di uno dei lotti a rischio, ovviamente non mangiare il prodotto, piuttosto contatta il Servizio Consumatori Kinder compilando l’apposito form che si trova sul sito Ferrero. Ma anche chiamando il numero verde 800 90 96 90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 (sabato, domenica e festivi esclusi).