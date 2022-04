Dopo aver annunciato iQOO Neo 6, il produttore cinese sub brand di Vivo si appresta ad annunciare ufficialmente un nuovo modello. Nello specifico, si tratta del prossimo iQOO Neo 6 SE e sarà presentato durante un evento il prossimo 6 maggio 2022.

IQOO Neo 6 SE in arrivo il prossimo 6 maggio: ecco le presunte specifiche

Il sub brand di Vivo sta per annunciare una muova versione del suo ultimo device. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo iQOO Neo 6 SE e ora, grazie ad una immagine teaser ufficiale, sappiamo che sarà presentato ad un evento il prossimo 6 maggio 2022.

Sempre tramite alcuni teaser, il produttore cinese ha poi svelato alcune delle sue specifiche tecniche. Tra queste, sappiamo che a bordo ci sarà il potente processore Snapdragon 870 con ovviamente il supporto alle reti di quinta generazione. Oltre a questo, iQOO ha svelato che ci sarà il supporto alla ricarica rapida da ben 80W e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Non dovrebbe mancare nemmeno memoria RAM di tipo LPDDR5.

Precedenti rumors e indiscrezioni ci avevano invece rivelato che sul fronte il nuovo iQOO Neo 6 SE avrà un display OLED con una diagonale da 6.62 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 120Hz. La batteria, infine, avrà una capienza di 4700 mAh, ovvero uguale a quella presente sulla versione standard iQOO Neo 6. Nulla si sa, invece, riguardo al possibile comparto fotografico, ma immaginiamo comunque che ci sarà una composizione con tre fotocamere posteriori, di cui una grandangolare.

Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli tecnici prima del debutto ufficiale che si terrà il 6 maggio 2022.