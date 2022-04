In autunno Apple presenterà ufficialmente la famiglia iPhone 14 e ci aspettiamo che la serie sarà caratterizzata da parecchie novità. L’azienda di Cupertino sta ultimando i lavori di sviluppo dei device prima di per poter avviare la produzione di massa.

Come ormai da qualche anno, ci aspettiamo il debutto di quattro smartphone differenti, ma questa volta la lineup sarà diversa dal solito. Apple sembra intenzionata ad abbandonare la versione mini presentando quindi due coppie di device pressoché simili tra loro.

In particolare, stando alle ultime indiscrezioni, ci aspettiamo l’arrivo di iPhone 14 in due dimensioni di display (6.1 e 6.7 pollici) e delle varianti Pro sempre con due tagli diversi. Le differenze tra i device della stessa gamma saranno minime, mentre nel passaggio dalla versione base a quella Pro le differenze saranno più marcate.

I nuovi Apple iPhone 14 si preannunciano rivoluzionari grazie a tantissime novità che faranno il proprio debutto con la nuova serie di flagship

In particolare, ci aspettiamo che Apple possa adottare un nuovo design per iPhone 14 Pro. L’azienda della mela potrebbe introdurre un nuovo notch formato da una configurazione inedita per ospitare la fotocamera frontale e i sensori per il FaceID.

I cambiamenti ci saranno anche sotto la scocca con un diverso SoC a seconda del modello. Gli iPhone 14 potrebbero arrivare sul mercato con il chipset A15 Bionic. Non è chiaro se il processore sarà lo stesso dello scorso anno o una versione aggiornata che prenderà il nome di A15X Bionic. Guardando alla famiglia Pro invece, ci aspettiamo il debutto del SoC A16 Bionic, con tante novità in termini di potenza e autonomia.

Infine, guardando al comparto fotografico, ci saranno novità anche per la fotocamera principale. Il sensore utilizzato su iPhone 14 Pro sarà un’ottica da 48MP che scatterà foto a 12MP. La versione base del device invece avrà un comparto fotografico composto tutto da sensori da 12MP.