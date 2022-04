Sennheiser ha ufficialmente rivelato i suoi nuovi auricolari Momentum 3 True Wireless, un seguito dell’acclamato Momentum True Wireless 2, che saranno disponibili a partire dal 10 maggio. La terza iterazione degli auricolari di punta di Sennheiser presenta la cancellazione attiva del rumore adattiva e un design rivisto che è più evocativo del Sennheiser CX Plus.

In termini di qualità audio, il Momentum 3 supporterà i codec standard AAC e SBC, nonché aptX Adaptive, che potrebbe aiutarlo a competere con il codec LDAC della Sony WF-1000XM4. Il Sennheiser Momentum 3 True Wireless costerà circa 249,95 euro.

Sennheiser sarà un rivale per Sony

Se vuoi usarli per le chiamate di lavoro, il Momentum 3 includerà tre microfoni per auricolare, che secondo Sennheiser ha portato a notevoli miglioramenti e ‘suono cristallino’. È fondamentale avere opzioni quando si tratta di tecnologia audio, quindi è incoraggiante vedere Sennheiser continuare a sviluppare auricolari Momentum, anche di fronte alla serie Sony WF-1000X, che ha dominato il mercato negli ultimi anni.

Il Momentum 3 di Sennheiser è un vero concorrente del WF-1000XM4 a un prezzo inferiore. Molto probabilmente Sony ridurrà il prezzo del 1000XM4 per abbinare un altro calo di prezzo previsto per il Black Friday e il Cyber ​​Monday, ma Sennheiser ha una vera finestra di opportunità per superare Sony per alcuni mesi.

Se i nuovi auricolari sono deludenti in qualche modo, è perché Sennheiser non ha fatto nulla per migliorare la durata della batteria: è ancora bloccato a 7 ore per carica con altre 21 ore nella custodia. Sennheiser, tuttavia, ha incluso la ricarica wireless, che è una bella novità.

Questi auricolari non supporteranno codec audio spaziali come Apple AirPods Pro o Sony WF-1000XM4, ma in base alle versioni precedenti, il loro suono stereo dovrebbe essere buono o migliore di qualsiasi cosa tu abbia sentito dagli auricolari Sony o Apple.