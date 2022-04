In collaborazione con Twitter, Stripe, una società di elaborazione dei pagamenti online, sta testando un metodo per consentire ai creatori di ricevere pagamenti in criptovaluta. Una moneta in USD può essere assegnata a un gruppo selezionato di autori che hanno funzionalità di monetizzazione abilitate sui propri account. Questa criptovaluta è conosciuta come ‘stablecoin’ poiché è legata al dollaro USA.

Mentre i test iniziali inizieranno con USDC, Stripe intende lanciare i pagamenti in criptovaluta in più di 120 paesi quest’anno, a partire dagli Stati Uniti. Questi premi verranno elaborati attraverso la rete Polygon, che offre costi economici, elaborazione rapida e connessione con la blockchain di Ethereum. Supporta anche un’ampia gamma di compatibilità con i portafogli, inclusi MetaMask, Coinbase Wallet e molti altri. Dopo aver ricevuto denaro, gli autori possono decidere se desiderano mantenere i propri fondi in Polygon o cambiarli con un’altra valuta

Twitter si prepara ad introdurre nuove funzioni

Twitter è una piattaforma di social media in cui gli utenti possono impegnarsi in discussioni in tempo reale sugli eventi attuali. Ci occupiamo principalmente di assistere i creatori che sono in prima linea in queste conversazioni a guadagnare denaro e a entrare in contatto con il loro pubblico in modi nuovi. Siamo felici di iniziare ad abilitare i pagamenti in criptovaluta ai creatori tramite Stripe, offrendo loro più opzioni su come vogliono essere ricompensati.

Un Creator Dashboard, recentemente introdotto da Twitter, funge da sportello unico per tutto ciò che riguarda la monetizzazione sulla rete. Sebbene sia la collaborazione con Stripe che il Creator Dashboard promettano ai creatori uno stipendio, non ci sono molti metodi per generare denaro su Twitter come risultato dell’accordo. Spaces, Super Follow e newsletter sono ora disponibili come alternative a pagamento sul sito.