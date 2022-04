Google Pixel Watch è stato recentemente descritto da alcune indiscrezioni emerse in rete, secondo le quali il lancio sarebbe anche molto vicino. Le caratteristiche del primo smartwatch dell’azienda di Mountain View sono state ampiamente discusse da leaker che hanno diffuso rendering realizzati in base alle fughe di notizie degli ultimi tempi. Alcune di queste informazioni trovano conferma: proprio qualche giorno fa un dipendente Google ha dimenticato per errore il dispositivo in un ristorante.

Google Pixel Watch senza segreti: confermato il suo design!

L’errore di un responsabile Google sembra dar conferma a quanto fino ad ora emerso circa il design del Pixel Watch, il primo smartwatch dell’azienda in arrivo entro la fine di quest’anno.

Jon Prosser lo scorso anno aveva condiviso in rete delle informazioni riguardo l’aspetto estetico del dispositivo Google. La fonte ha affermato che lo smartwatch avrebbe avuto un quadrante di forma circolare. Le foto dal vivo, pubblicate da Android Central in seguito alla condivisione delle informazioni da parte di un utente Reddit, danno conferma a quanto riferito dall’esperto.

Il Pixel Watch avrà infatti un quadrante di forma circolare con cornici non troppo evidenti e un display da 1,55 pollici. Un solo tasto fisico sarà presente su uno dei lati del dispositivo.

Google potrebbe rilasciare il dispositivo insieme a una vasta scelta di cinturini da abbinare secondo le proprio preferenze. Purtroppo le funzionalità dello smatwatch non sono ancora emerse. Il dipendente avrebbe smarrito un Pixel Watch spento a causa della batteria scarica dunque non è stato possibile utilizzare il dispositivo.