Huawei non sarà l’unica azienda pronta a lanciare il suo primo smartwatch nei prossimi mesi. Anche Google procederà a breve con la presentazione ufficiale del suo primo Google Pixel Watch.

Lo smartwatch del colosso di Mountain View sarà pronto al debutto già nei primi mesi del prossimo anno.

Google Pixel Watch pronto al lancio nei primi mesi del prossimo anno!

L’anno deve ancora giungere al termine ma ormai da settimane non si fa che parlare di quelli che saranno i dispositivi in arrivo nel 2022. Il prossimo anno sarà inaugurato dal lancio di device davvero interessanti, tra i quali un posto principale è riservato ai top di gamma Samsung. Farà seguito lo smartphone low cost di terza generazione di casa Apple, e non solo. Nei primi mesi dell’anno anche Google procederà con la presentazione di quello che sarà il suo primo smartwatch.

L’azienda sembra essere già a lavoro sul suo Google Pixel Watch ma le notizie fino ad ora trapelate scarseggiano. Dal punto di vista estetico sappiamo soltanto che sfoggerà un quadrante circolare. Le funzionalità previste, invece, riguarderanno principalmente il tracciamento delle attività svolte e la misurazione dei parametri vitali.

Google Pixel Watch permetterà quindi di eseguire funzioni già presenti sui migliori smartwatch attualmente in mercato. Samsung ed Apple dovranno così tenere testa a un ulteriore rivale. Qualità e costo del dispositivo Google potrebbero rispecchiare quanto attualmente proposto dai due colossi ma sarà interessante scoprire quale sarà la particolarità che convincerà gli utenti ad allontanarsi dalle novità di casa Cupertino o Samsung a favore del nuovo arrivato.