Valorant, il gioco sparatutto di Riot, si sta preparando per iniziare l’Episodio 4 Act 3 nella prossima settimana. Contemporaneamente, un nuovo agente verrà aggiunto al roster di Valorant. Si chiama Fade, viene dalla Turchia e usa i poteri dell’ombra per combattere. I talenti di Fade comportano la gestione di un fluido appiccicoso che sembra essere ‘inchiostro, che può usare per ricostruire i nemici, limitare i loro movimenti e compromettere la loro vista.

Riot ha spiegato brevemente le abilità di Fade rilasciando un video gameplay.

Valorant: ecco le abilità di Fade

E — Haunt: equipaggia un’entità spettrale. Fai fuoco per lanciare il globo, che cadrà a terra dopo un periodo di tempo predeterminato. Quando la sfera colpisce il suolo, si trasforma in un terrificante mostro che rivela la posizione dei nemici nel suo campo visivo. Questa creatura può essere distrutta dai nemici. Usa di nuovo l’abilità per far cadere il globo in anticipo.

D — Seize: equipaggia una sfera d’inchiostro da incubo. Fai fuoco per lanciare il globo, che cadrà a terra dopo un periodo di tempo predeterminato. Quando l’inchiostro colpisce il suolo, esplode, creando una zona in cui gli avversari catturati non possono scappare con i metodi normali. Usa di nuovo l’abilità per far cadere il globo in anticipo.

C — Prowler: equipaggia un Prowler. Il Prowler verrà equipaggiato e sarà utilizzato in linea retta. Esso darà la caccia a qualsiasi avversario si trovi di fronte, mirandoli da vicino se li raggiunge. Tieni premuto il pulsante di fuoco per inviare la posizione verso il tuo mirino.

X — Nightfall: equipaggia il potere della paura. Puoi inviare un’ondata di energia da incubo che può passare attraverso i muri. L’energia assorda e indebolisce l’avversario oltre a lasciare una scia dietro di esso.