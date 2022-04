Android: oltre 35 app a pagamento ora gratis sul Play Store

Caratteristico del mondo Android è il classico periodo di sconti che riguarda spesso il Play Store. All’interno del celebre market ci sono infatti applicazioni e giochi a pagamento che molto spesso diventano gratis per gli utenti.

Questa è una di quelle giornate, soprattutto per quanto riguarda la grande quantità visto che i titoli saranno in netta superiorità rispetto all’ultima volta. Gli utenti Android potranno procedere al download direttamente dall’elenco in basso, il quale include tutti i link diretti.

Per avere le offerte Amazon migliori direttamente sul vostro smartphone ogni giorno in esclusiva, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento potranno essere vostri gratuitamente ma solo per qualche giorno