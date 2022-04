Una data importante, 9 maggio 2022, questo è il giorno in cui Ford dovrebbe presentare il nuovo veicolo commerciale Transit Custom Elettrico.

Ford: Non solo auto elettriche, arriva Transit Custom

Dopo la bellissima Mustang E e il Transit E, Ford aveva annunciato che entro il 2024 sarebbero arrivate sul mercato ben 4 auto e 5 veicoli commerciali elettrici.

Seppur si è creata una grande suspense intorno alla Puma elettrica, un’auto che dovrebbe avere un grande successo con un prezzo non troppo proibitivo, oggi le attenzioni si spostano sul prossimo Transit Custom che dovrebbe essere presentato il 9 maggio.

Secondo le previsioni dall’azienda, che sta investendo tanto su produzione e ricerca, le vendite di veicoli elettrici a marchio Ford dovrebbero attestarsi sulla 600 Mila unità entro il 2026, per arrivare poi a un milione nel 2030.

Del nuovo Transit Custom, furgoncino di dimensioni più contenute rispetto al TransitE standard, non si conoscono ancora i dettagli tecnici come autonomia e pacco batterie. Al momento è trapelata solo la linea anteriore con dei fanali full led, tramite un immagine in rete postata della stessa Ford.

Altra proposta interessante potrebbe poi arrivare con il Transit Courier il più piccolo della gamma, che sarà lanciato anche nella versione Tourneo passeggeri.

L’attenzione rimane alla data del 9 maggio, in attesa di scoprire i dettagli della proposta Ford per il futuro della mobilità commerciale full Electric.

