Sony ha una vasta libreria di giochi PlayStation gratuiti disponibili. Questi giochi funzionano normalmente, ma solo su altre piattaforme; tuttavia, sembra che saranno ridisegnati nel prossimo futuro, alla fine del 2022, se dobbiamo credere alle voci. Secondo un nuovo rumor, la società giapponese ha in programma di integrare gli annunci sui giochi free-to-play su piattaforme PlayStation. Questo molto probabilmente include PlayStation 4 e PlayStation 5.

Business Insider ha ottenuto le informazioni da tre persone a conoscenza della situazione. Sembra che Sony stia facendo dei test con diversi partner. L’obiettivo di questi esperimenti è inserire annunci pubblicitari nei giochi gratuiti utilizzando uno strumento di sviluppo software. Secondo quanto riferito, Sony venderà questi annunci in un mercato privato.

Sony introdurrà le pubblicità in maniera ‘naturale’

Sony Corporation, secondo i rapporti, ha riflettuto su questo negli ultimi 18 mesi. L’intenzione è incoraggiare gli sviluppatori PlayStation a continuare a sviluppare esperienze free-to-play per la piattaforma. Durante la pandemia e l’era dell’auto isolamento, questi erano molto richiesti. Sony mira a rendere la piattaforma più attraente e redditizia per gli sviluppatori.

Secondo Business Insider, l’idea è di far sembrare che la pubblicità faccia parte del gioco. Prendi in considerazione un gioco sportivo con un po’ di azione all’esterno. L’idea è di far apparire naturale lo spot pubblicitario. Considera una partita di calcio; la società può inserire annunci pubblicitari nella minuscola area esterna dello stadio. Questo è qualcosa che molto probabilmente vedremo su eFootball di Konami. Inoltre, c’è un’altra idea che cerca di assegnare premi alle persone che guardano gli annunci pubblicitari.

Gli annunci possono offrire sconti sui negozi in-game, skin e avatar unici ai giocatori. Tuttavia, non sappiamo ancora come reagiranno i giocatori a questo. Possiamo aspettarci che la maggior parte delle persone capirà perché i giochi gratuiti devono scoprire modi per fare soldi. Si spera che queste pubblicità non siano invadenti come quelle viste nei giochi o nelle app per dispositivi mobile che improvvisamente ti sbattono in faccia la pubblicità.