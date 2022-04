WhatsApp introdurrà una nuova versione a pagamento. L’inizio di questa nuova fase riguarderà gli utenti con account Business, che dovranno sottoscrivere un abbonamento per usufruire dei servizi aggiuntivi offerti dalla piattaforma.

Non sono toccati quindi gli utenti privati che a milioni utilizzano quotidianamente l’app di messaggistica più conosciuta al mondo, almeno per il momento.

La notizia è stata diffusa dal sito WABetaInfo, una piattaforma specializzata nel ricavare informazioni dai codici con cui vengono programmati i nuovi aggiornamenti dell’app. In questa circostanza, però, sembrerebbe non trattarsi di una versione beta – ossia di una versione embrionale e ancora in test: il sito ha infatti pubblicato uno screenshot, la cui fonte però è al momento ignota, in cui sono riportati alcuni dettagli circa l’introduzione del piano abbonamento.

WhatsApp a pagamento: ecco ciò che sappiamo

Nello screenshot pubblicato da WABetaInfo sono presenti alcuni dettagli circa questo nuovo piano a pagamento. Ad esempio, gli account Business che lo sottoscriveranno avranno la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi anziché fermarsi ai 4 attualmente concessi. Questo rappresenterà un grande vantaggio per le aziende, che potranno così avere più dipendenti collegati a rispondere alle richieste dei clienti.

Per quanto l’ufficialità ancora manchi, l’informazione è più che un’indiscrezione. L’affidabilità del sito WABetaInfo nell’anticipare al pubblico le mosse del team di programmatori di WhatsApp si è rivelata nel tempo estremamente alta, tanto da divenire un sito di riferimento per appassionati o semplici utenti curiosi delle novità legate al servizio di messaggistica istantanea.

Bisogna precisare, come riporta lo stesso sito, che la release dell’aggiornamento con i piani business a pagamento non implicherà che tutti gli utenti Business sottoscrivano l’abbonamento. Il piano è infatti opzionale e offre uno strumento aggiuntivo, ma non obbligatorio, come già avviene per Twitter Blue nel caso dell’omonima piattaforma. Laddove un cliente ritenesse vantaggioso il servizio offerto, potrà prendere in considerazione l’idea di sottoscrivere il piano.

Al momento la nuova feature non è ancora disponibile, ma probabilmente “sarà disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp Business beta per Android e iOS con servizi aggiuntivi”, come riportato dal sito.