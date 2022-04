Whatsapp: se avete questi smartphone non potrete più utilizzare l'app

Se da una parte gli aggiornamenti Whatsapp garantiscono ad una fetta di popolazione una fantastica esperienza, dall’altra vi è anche chi non ha più la possibilità di utilizzare i servizi dell’app. Quindi, se da un mese a questa parte il vostro smartphone non vi permette più di inviare sms tramite l’app di messaggistica, sappiate che è tutto normale.

Whatsapp: ecco sta succedendo agli smartphone

Come sempre, a rimetterci sono i dispositivi più “datati”, in quanto non riescono a supportare il peso dei nuovi sistemi operativi. Di conseguenza, quando questi smettono di ricevere gli aggiornamenti anche lo smartphone va incontro a qualche difficoltà. Nel caso di WhatsApp nessuno è escluso, sono quindi compresi gli OS Android 4.04 e iOS 9.

Ora vi starete chiedendo se vi è una soluzione a tale problema, purtroppo dobbiamo dirvi che l’unico rimedio al dilemma è l’acquisto di un nuovo smartphone. Per quanto ancora funzionanti come telefoni, l’invio di SMS e per l’utilizzo di diverse altre applicazioni, sul fronte WhatsApp purtroppo ci sarà poco da fare.

Fortunatamente Whatsapp non richiede requisiti di livello elevato, pertanto anche un prodotto di fascia economica medio-bassa sarà perfettamente funzionale allo scopo. In caso, chi ha aderito alla versione Beta potrebbe riuscire, evitando di cancellare la propria cronologia e i dati presenti sul browser, a utilizzare WhatsApp Web. Questo permetterà alcuni giorni extra, ma non è da considerare una soluzione a lungo termine.

In caso contrario, per effettuare il backup, è necessario aprire l’app, procedere sul menu principale in alto a destra (quello con i tre puntini) e poi andare su Impostazioni > Chat > Backup delle chat.