Oggi torniamo a parlare dell’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo: WhatsApp. La suddetta è utilizzata da due miliardi di persone e i numeri sono decisamente assurdi. Tuttavia, non tutti sono consapevoli dei tanti trucchi a cui possiamo attingere per utilizzare al meglio l’app. Uno di questi è quello di poter utilizzare WhatsApp anche senza numero di telefono. Andiamo a vedere nel dettaglio com’è possibile mettere in pratica questo straordinario trucchetto!

WhatsApp: il modo per chattare anche senza numero di telefono collegato

Sappiamo tutti che ogni account di WhatsApp è legato ad un numero specifico, ma c’è un modo semplice ed efficace per poterlo utilizzare anche senza, che sia per ragioni di privacy, nascondere la propria identità e altro ancora. Per fare ciò vi dovrete servire di un numero temporaneo creato appositamente per un tempo limitato.

Dunque, non si parlerà di cifre che rimarranno nel tempo, ma solamente di un numero “breve”, per così dire, molto utile alla nostra causa. Il metodo più efficace è usare Google Voice, un servizio del tutto legale e che mette a disposizione un numero di telefono temporaneo, ovviamente a patto che abbiate un account sul servizio Gmail. Il servizio è super affidabile e sicuro, quindi starete tranquillamente alla larga da truffe e quant’altro.

Dopo che avrete creato il vostro numero temporaneo, avrete la possibilità di utilizzare l’app di messaggistica per un breve periodo di tempo finché il tutto vi sarà utile. Dopo aver fatto tutto ciò, il numero temporaneo scomparirà per sempre. Facile no?