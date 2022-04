Bennet ha scongiurato il pericolo della salmonella nelle uova Kinder, ritirando tutti i lotti ritenuti a rischio, ma allo stesso tempo proponendo al consumatore nuove offerte assurde, pronte a far risparmiare tutti, e riducendo al massimo la spesa effettivamente da sostenere.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per milioni di noi, data infatti la disponibilità della campagna promozionale in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, senza differenze regionali o di soci di appartenenza. Coloro che vorranno spendere poco dovranno recarsi personalmente in negozio, godendo anche della solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: le nuove offerte sono da paura

I prezzi del volantino Bennet sono in fortissimo ribasso rispetto al listino originario, non solo per quanto riguarda il mondo dei beni di prima necessità, quanto per l’elettronica in generale. Il focus è importante sul mondo Apple, in particolare troviamo disponibile un bellissimo Apple MacBook Air da 999 euro, passando anche per lo smartphone Apple iPhone 12, il cui prezzo finale non supera i 699 euro.

Volendo invece mettere le mani su uno smartphone Android, allora sarà possibile spendere al massimo 319 euro, godendo di Galaxy A33s, Galaxy A03s, Galaxy A22, Galaxy S20 FE o Alcatel 1SE. Tutti i prodotti sono commercializzati alle più normali condizioni di vendita, ovvero con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

