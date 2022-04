Migrare da iOS ad Android è sempre stato difficile come attraversare il confine tra due ostili paesi vicini. Sebbene tu possa, ovviamente, utilizzare le tecniche classiche come spostare tutti i tuoi dati su Google Drive o utilizzare un cavo, la soluzione più attuale è fare le cose automaticamente e in modalità wireless.

Di recente si dice che Google stia lavorando a un software ‘Passa ad Android’ che renderebbe il processo di passaggio da un iPhone Apple più semplice e diretto. Il software stesso è già arrivato su App Store, ma non è ancora in elenco e viene distribuito silenziosamente agli utenti a livello globale.

Google rilascerà presto un aggiornamento per Pixel

Secondo The Verge, un portavoce di Google di nome Ivy Hunt ha verificato che tutti sarebbero in grado di accedere all’app ‘Passa ad Android’ in poche settimane. Tuttavia, affinché ciò avvenga, Google deve prima fornire un aggiornamento ai telefoni Pixel che consenta loro di interagire con l’app di trasferimento dati.

Il passaggio ad Android funzionerà in modo simile ad altre applicazioni simili che aiutano nel trasferimento di dati da un telefono all’altro. Quando lo apri, sullo schermo apparirà un codice QR, che potrai quindi scansionare con il tuo telefono Pixel per iniziare il processo di copia di tutti i file e le informazioni personali.

Il software inizialmente funzionerà solo con i telefoni Pixel, ma non ci sono notizie su quanto tempo dovremo aspettare affinchè altri dispositivi Android possano utilizzare l’app. È lecito presumere che i Galaxy e OnePlus là fuori avranno il supporto Passa ad Android prima o poi.

Fino ad allora, Google ha delineato tutte le opzioni alternative per la migrazione dei dati da iOS ad Android, che puoi provare se non vuoi aspettare ancora qualche settimana.