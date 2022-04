I primi mesi dell’anno hanno presentato un vero e proprio scenario da incubo per gli italiani e per il pagamento delle bollette di luce e gas. I costi legati all’energia elettrica e alle forniture di gas sono aumentati infatti in modo vertiginoso dal mese di gennaio ad oggi.

Bollette, il Governo mette in campo altri milioni di euro

Gli analisti hanno elaborato alcuni modelli statistici per valutare l’impatto degli aumenti di prezzo sulle finanze delle famiglie italiane. In media, con i rincari per le bollette di luce e gas ogni famiglia si troverà a pagare sino a 1000 euro rispetto all’anno scorso per le forniture energetiche. Sempre i modelli degli esperti evidenziano come per partite IVA e professionisti i costi potrebbero aumentare sino al 60% in più rispetto al 2021.

Per evitare un forte impatto sull’economia e per evitare una stangata sul conto degli italiani, il Governo ha messo in campo alcuni fondi. Allo stanziamento iniziale di 5 miliardi di euro in inverno è stato ora aggiunto un fondo aggiuntivo dal valore di 10 miliardi di euro.

Queste risorse andranno ad impattare direttamente sugli aumenti per le bollette di luce e gas e dovrebbero produrre una riduzione netta sui costi delle forniture energetiche. Stando a quanto previsto dall’esecutivo, con questi fondi gli italiani si ritroveranno a pagare un 10% in meno sulle forniture della componente elettricità ed anche della componente gas ciò a partire dal mese di aprile. Questo fondo potrà avere ripercussioni al ribasso anche per i pagamenti delle bollette nelle prossime settimane estive.