È arrivata da poco una brutta notizia che coinvolgerà alcuni clienti di rete mobile di Vodafone. In queste ore, infatti, l’operatore telefonico ha comunicato ufficialmente l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni a partire dal prossimo mese.

Vodafone: da maggio alcune offerte di rete mobile subiranno un aumento

Alcuni clienti del noto operatore telefonico rosso vedranno aumentare il prossimo mese il prezzo della propria offerta di rete mobile. In particolare, l’aumento in questione dovrebbe essere compreso tra 0,50 euro e 3 euro al mese. I clienti che saranno coinvolti saranno avvisati da Vodafone tramite apposita comunicazione tramite SMS o tramite e-mail.

“A partire dal 20 maggio 2022 il costo di alcune offerte di telefonia mobile ricaricabili aumenterà da 0,50 euro a 3 euro al mese. Dal 19 aprile 2022, i clienti Vodafone interessati da questa modifica contrattuale saranno informati nel dettaglio via SMS e potranno ricevere maggiori informazioni chiamando il numero gratuito 42590 o contattando il servizio clienti 190.”

A detta dell’operatore, però, questo aumento avrà alcuni aspetti positivi, dato che aumenteranno i giga inclusi nell’offerta e saranno resi gratuiti i servizi come la segreteria telefonica, il servizio chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito.

In ogni caso, gli utenti che non vorranno accettare queste modifiche contrattuali potranno esercitare il proprio diritto di recesso o potranno passare ad un altro operatore senza pagare costi di penali o di disattivazione. Come specificato da Vodafone, infatti, “Il diritto di recesso potrà essere esercitato su voda.it/disdettalineamobile, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590, specificando la causale -Modifica delle condizioni contrattuali-“.