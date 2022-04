Fin dal suo debutto ufficiale, la nuova PlayStation 5 è stata piuttosto difficile da reperire. Tuttavia, sembra che ora sarà finalmente disponibile all’acquisto con pagamento a rate grazie alla nuova offerta fibra di Vodafone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation 5: la nuova console di casa Sony disponibile a rate con Vodafone

Il noto operatore telefonico rosso ha da poco annunciato l’arrivo di una nuova promo dedicata alla connessione in Fibra Ottica denominata Vodafone Family Plan V-Max. Quest’ultima, in particolare, è già di per sé un’offerta fibra molto interessante in quanto include Internet fino a 2.5 Gigabit/s su tecnologia FTTH, il modem, il Modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer, una Sim 5G per il tuo smartphone con minuti, SMS e Giga illimitati a velocità massima con costo di attivazione e costo per la spedizione gratuiti. Come già accennato, però, sfruttando questa promozione sarà anche possibile acquistare a rate la nuova console da gaming di ultima generazione di casa Sony.

Sarà possibile sfruttare la promozione in questione dai clienti che hanno già un’offerta di rete fissa e che hanno già o che devono ancora sottoscrivere l’offerta fibra V-Max. In questo modo, ad un costo aggiuntivo di 27,99 euro al mese per 24 mesi si potrà ricevere un bundle contenente la nuova PlayStation 5, due controlli wireless Dual Sense e il muovo videogioco Gran Turismo 7.

Insomma, si tratta di un’occasione davvero ghiotta per portarsi finalmente a casa la nuova console da gaming di casa Sony che, ricordiamo, è piuttosto difficile da reperire. Vi ricordiamo che sono già disponibili numerosi videogiochi per la PS5, ma uno dei più attesi e senz’altro God of War Ragnarok.