Coop e Ipercoop rincorrono gli utenti interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, oltre che ai classici beni di prima necessità, con una campagna promozionale che prova effettivamente a distinguersi dalla massa, proponendosi come più valida alternativa a quanto il mercato è in grado di offrire.

Grazie al nuovissimo volantino, gli utenti sono pronti a spendere poco o niente su ogni singolo prodotto, avendo inoltre la certezza di riuscire ad accedere ad una qualità ben superiore alle aspettative, o quanto in genere il mercato ha effettivamente da offrire. Per essere sicuri di risparmiare, ricordiamo però essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: le offerte sono da non perdere

Coop e Ipercoop stringono il cerchio attorno alle dirette concorrenti del mercato nazionale, con il lancio di una campagna promozionale che punta a soddisfare, almeno dal punto di vista della tecnologia, gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo. All’interno del volantino si ha infatti la possibilità di trovare disponibile l’ottimo Xiaomi redmi Note 10, in vendita rispettivamente a soli 179 euro.

La scheda tecnica permette di conoscerne appieno le specifiche tecniche, impreziosite da un ottimo display IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, un processore octa-core, ma sopratutto da una batteria che pare essere in grado di garantire una autonomia veramente eccellente. Il prodotto può essere acquistato, come anticipato del resto, solamente in negozio.