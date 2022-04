Anche dopo che Twitter ha riconosciuto che stava sviluppando un pulsante di modifica, ci sono state preoccupazioni su come l’azienda avrebbe controllato il potenziale abuso della funzione. In un tweet scoperto da The Verge, lo sviluppatore Jane Manchun Wong, noto per le app di reverse engineering che scoprono nuove funzionalità, ritiene che il prossimo strumento possa generare un nuovo tweet ogni volta che qualcuno cambia ciò che ha detto.

“Sembra che il metodo di Twitter per aggiornare il Tweet sia immutabile”, ha dichiarato Manchun Wong. “Invece di mutare il testo del Tweet all’interno dello stesso tweet (stesso ID), ricrea un nuovo Tweet con il contenuto corretto, insieme a un elenco dei vecchi Tweet prima di tale modifica”.

Twitter potrebbe includere presto la funzione sulla piattaforma

Un certo numero di sviluppatori aggiuntivi, tra cui Alessandro Paluzzi, sono stati in grado di abilitare la funzionalità prima della sua distribuzione ufficiale, secondo una seconda serie di tweet. L’opzione di modifica è accessibile tramite il menu a tre punti negli screenshot e nelle GIF caricate da tali individui.

Toccando quel pulsante viene visualizzata un’interfaccia simile alla finestra di composizione esistente della piattaforma, con la differenza principale che il pulsante che hai premuto per pubblicare il messaggio modificato dice “Aggiorna” anziché “Tweet”. In particolare, gli screenshot che circolano online non mostrano la cronologia delle modifiche di un tweet, il che potrebbe essere dovuto alla mancata integrazione da parte di Twitter di quell’aspetto della funzione.

Il destino della ricerca di Elon Musk per l’acquisizione dell’azienda potrebbe eventualmente determinare la forma della funzionalità di modifica di Twitter. Il leader di Tesla e SpaceX ha proposto di acquisire Twitter per 43 miliardi di dollari dopo aver acquistato una partecipazione del 9,2% nella società di social media e aver rifiutato di entrare a far parte del suo consiglio di amministrazione.