Non è un mistero che il bollo auto è certamente uno dei pagamenti che gli italiani odia maggiormente. Sappiamo per certo che il pagamento deve avvenire ogni anno, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno, basta che sia immatricolato. L’importo totale dipende da due fattori: la potenza del motore e dal suo impatto sull’ambiente (il quale varia in base alla regione). Essendo che stiamo parlando di una tassa annuale, ci si dimentica spesso di pagarla.

Molto spesso succede anche che acquistiamo un’automobile di seconda mano e non abbiamo ben chiaro il momento in cui dobbiamo pagare il bollo auto. Oggi andremo a vedere le varie scadenze del bollo auto per evitare di perdere soldi con le sanzioni.

Bollo auto: come evitare di perdere soldi con le sanzioni

La normativa prevede che il bollo auto deve essere pagato entro la fine del mese di immatricolazione. Le scadenze successive saranno fissate alla fine del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. Tuttavia, ci sono dei modi per capire come pagare il bollo in maniera efficace.

Il primo modo è quello di visitare la sezione apposita presente sul sito dell’ACI. Dopodiché dovrete inserire la Regione di residenza, i dati anagrafici del proprietario e della vettura. Non passerà molto tempo affinché il sistema vi dia buon esito. Inoltre, è davvero molto semplice anche controllare il sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito form.

In alternativa, è possibile recarsi in uno dei centri di pratiche auto ubicati in tutta Italia, i quali potranno velocemente comunicarvi il momento in cui dovrà avvenire il pagamento del bollo auto evitando sanzioni salate.