Google ha fornito numerosi nuovi strumenti per giocatori e sviluppatori mobile con Android 12 per migliorare l’esperienza di gioco Android. Durante il gioco, alcuni smartphone, come la serie Pixel 6, sono dotati di una nuova utilità Game Dashboard che consente l’accesso a utili funzioni come una scorciatoia per screenshot, un registratore dello schermo, un interruttore DND e altro ancora.

Nel frattempo, la nuova API Game Mode consente agli sviluppatori di personalizzare il proprio gioco per prestazioni o durata della batteria ottimali in base al profilo di prestazioni impostato dall’utente. Con questi nuovi miglioramenti, Android 13 continua la spinta a migliorare i giochi mobile.

Android 13 sarà il sistema operativo per i giocatori mobile

Secondo Mishaal Rahman di Esper, Android 13 aggiunge un nuovo metodo all’API GameManager chiamato setGameState, che consente ai giochi di trasmettere il loro stato attuale al sistema operativo. Ciò consente ai giochi di superare lo stato di livello superiore del gioco e segnalare se può essere interrotto o meno. Inoltre, i giochi possono utilizzare il metodo setGameState per informare la piattaforma se il gioco sta caricando risorse/risorse/compilazione/ecc.

La piattaforma può quindi trasmettere un suggerimento del tempo di caricamento all’HAL di alimentazione, provocando l’attivazione della nuova modalità GAME LOADING e l’aumento delle prestazioni della CPU. Quando la funzione CARICAMENTO GIOCO è abilitata, gli OEM potranno specificare il tweaking delle prestazioni della CPU che desiderano applicare.

In teoria, questo dovrebbe significare che dovrai dedicare meno tempo a fissare la schermata di caricamento iniziale del gioco. Molti OEM Android hanno già implementato diversi miglioramenti per migliorare il caricamento del gioco, come l’allocazione di risorse CPU e GPU aggiuntive.