Quando è stato rilasciato a marzo 2020, il Samsung Galaxy M31 era considerato uno dei migliori smartphone economici in India. Diverse funzionalità software sono state aggiunte prima dopo il suo lancio come risultato del suo posizionamento unico nel mercato. È stato infatti il ​​primo smartphone economico Samsung a ricevere l’aggiornamento software Android 11. Ora sta ricevendo anche l’aggiornamento ad Android 12, che ha iniziato a essere lanciato.

Apparentemente, Samsung ha iniziato a seminare l’aggiornamento Android 12 per il Galaxy M31, secondo SamMobile. Include One UI 4.1 e patch di sicurezza per marzo 2022, rendendola la versione più aggiornata di Android per il telefono.

Samsung Galaxy M31 non riceverà nuovi aggiornamenti in futuro

In India, l’aggiornamento è attualmente disponibile. Gli utenti in questa regione possono verificare se l’aggiornamento OTA è disponibile o meno sulla propria unità andando su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Si spera che nei prossimi giorni l’aggiornamento venga reso disponibile anche in altri paesi.

Il Galaxy M31 ha ricevuto il suo secondo aggiornamento software significativo, che è Android 12. Il device non riceverà nuovi aggiornamenti Android in futuro perché non è idoneo per il ciclo di tre o quattro anni di modifiche del sistema operativo di Samsung. Gli utenti, invece, possono ricevere aggiornamenti di sicurezza per almeno altri due anni.

Con specifiche come display FHD+ Super AMOLED da 6,4 pollici, SoC Exynos 9611, configurazione quad-camera da 64 MP (wide) + 8 MP (ultra-wide) + 5 MP (macro) + 5 MP (profondità), fotocamera selfie da 32 MP, montata sul retro sensore di impronte digitali, batteria da 6.000 mAh e supporto per la ricarica rapida da 15 W, il Samsung Galaxy M31 ha fatto il suo debutto con Android 10.