Man mano che più aziende torneranno in ufficio, Zoom spera di consolidare il suo posto come una delle migliori app aziendali disponibili. Zoom IQ for Sales, un servizio basato sull’intelligenza artificiale per i venditori in grado di analizzare istantaneamente le conversazioni di vendita e offrire approfondimenti, è stato presentato al recente vertice sulla trasformazione del lavoro dell’azienda.

Zoom IQ è un componente aggiuntivo di Zoom Meetings che cerca di aiutare le organizzazioni a diventare più produttive evidenziando approfondimenti critici che altrimenti passerebbero inosservati. Zoom (ovviamente), Salesforce e altri servizi aziendali sono tutti integrati con il servizio.

Zoom vuole sfidare il colosso Teams di Microsoft

Josh Dulberger di Zoom ha dichiarato a TechCrunch: ‘Zoom è sempre alla ricerca di modi per aiutare i nostri clienti a migliorare l’esperienza dei loro clienti finali e Zoom IQ for Sales è l’ultimo sviluppo in quel viaggio’. ‘Zoom IQ for Sales… può scoprire opportunità, valutare i rischi e, infine, potenziare e migliorare le prestazioni del team di vendita.’ Elabora le trascrizioni post-riunione e i dati sullo stato di avanzamento delle trattative utilizzando algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale, generando informazioni dettagliate per rappresentanti di vendita e manager.’

Zoom IQ for Sales è attualmente disponibile come componente aggiuntivo per i clienti di Zoom Meetings, con la compatibilità con Zoom Phone in arrivo, secondo l’azienda. Zoom è stato uno dei primi vincitori della pandemia, ma successivamente le sue fortune sono state contrastanti.

IQ for Sales è il tentativo di Zoom di competere con Microsoft Teams ampliando la sua utilità alle organizzazioni oltre alle sole videochiamate. Dopo un inizio lento, Microsoft ha spinto all’eccesso per costruire e promuovere Teams, che ha funzionato senza problemi con il resto della suite Microsoft 365.