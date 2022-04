L’app Expert RAW di Samsung è una delle funzionalità più interessanti che ha offerto ad alcuni dei suoi migliori telefoni Android, offrendo agli utenti il ​​controllo completo sulle impostazioni della fotocamera come velocità dell’otturatore e ISO. L’app ora è molto più efficace nella gestione delle fotografie in condizioni di scarsa illuminazione grazie a una nuova versione.

L’app Expert RAW ha ricevuto un nuovo aggiornamento che aumenta la nitidezza delle foto in condizioni di illuminazione estremamente scarsa. Sebbene non sia un aggiornamento significativo, si aggiunge al già eccezionale set di funzionalità dei dispositivi Galaxy che lo supportano. Le serie Samsung Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22, ad esempio, dovrebbero ora essere in grado di scattare immagini più nitide all’interno o di notte.

Samsung ha aggiornato l’app Expert RAW

L’aggiornamento più recente si aggiunge alle già utili funzionalità dell’app per gli amanti della fotografia mobile, come la possibilità di scattare fotografie in formato DNG RAW a 16 bit. Puoi anche modificare l’esposizione e il bilanciamento del bianco per dare alle tue foto un aspetto DSLR.

In Corea del Sud, Samsung ha introdotto l’app in versione beta alla fine dell’anno scorso come esclusivo Galaxy S21 Ultra, prima di espandere il supporto ad altri telefoni Galaxy di fascia alta. Il 25 febbraio è stato aggiornato a una versione stabile.

Il gigante tecnologico sudcoreano ha anche annunciato che l’app sarà disponibile su più dispositivi Galaxy, inclusi Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra e Galaxy Z Fold 2. Per il momento, se possiedi uno dei telefoni idonei, puoi controllare il Samsung Galaxy Store per vedere se l’aggiornamento è disponibile.