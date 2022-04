WhatsApp ancora in queste settimane rappresenta un centro strategico per gli hacker della rete e per tutti i loro tentativi di truffa. Ancora oggi sulla piattaforma di messaggistica istantanea circolano una serie di fake news molto pericolose. Se sino a qualche mese fa tutte le fake news erano inerenti al tema del Covid, oggi a farla da padrona sono i temi del caro vita.

WhatsApp, le nuove fake news relative al caro benzina

Dopo le notizie fasulle sulla campagna di vaccinazione, oggi su WhatsApp sono virali le notizie legate all’aumento dei prezzi per la benzina. In tal senso, sulla piattaforma di messaggistica istantanea circolano una serie di finti buoni sconto per la benzina. In base a ciò che si legge, il valore di questi buoni sconto è di 100 euro.

Come per altre comunicazioni legate a WhatsApp, anche in quest’occasione, il tutto si risolve in una truffa. Dietro questi messaggi ci sono infatti molti malintenzionati della rete con il preciso obiettivo di attivare l’attenzione dei lettori.

L’obiettivo degli hacker è presto detto. I cybercriminali desiderano attirare l’attenzione del pubblico sui finti buoni sconti ed invitare questi a compilare un form, in teoria necessario, proprio per il riscatto dei 100 euro. Come ovvio, i clienti che si espongono a questi messaggi non ricevono in cambio alcun codice sconto, ma piuttosto mettono a rischio il possesso esclusivo dei loro dati personali.

Gli hacker, se in possesso di informazioni sensibili, potrebbero mettere in atto una serie di soprusi, dai tentativi di furti d’identità alla creazione di profili fake sui diversi canali web.