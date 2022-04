Secondo quanto riferito, WhatsApp sta lavorando a una funzionalità completamente nuova che potrebbe essere introdotta per l’app dell’azienda nel prossimo futuro. L’aggiornamento beta di iOS più recente ha una nuova funzionalità dello strumento di disegno che ti consente di modificare le fotografie sul tuo iPhone o iPad.

Secondo un rapporto WaBetaInfo, le informazioni sono arrivate. La popolare piattaforma di messaggistica prevede di implementare una nuova funzionalità che consentirà alla sua vasta base di utenti di personalizzare ulteriormente i propri messaggi nel prossimo futuro. Al momento, questa versione beta di iOS 22.8.0.73 è disponibile solo in alcune regioni selezionate e non è stata ancora resa disponibile nella versione beta pubblica.

WhatsApp: l’aggiornamento potrebbe arrivare in fretta

L’applicazione WhatsApp include già strumenti di disegno, ma il prossimo aggiornamento aumenterà notevolmente il numero di strumenti a disposizione degli utenti. Gli utenti potranno scarabocchiare sulle immagini e modificarle con commenti e annotazioni create da loro stessi utilizzando questa nuova gamma di strumenti di disegno. In passato, gli utenti avevano a disposizione una sola matita per le possibilità di disegno più basilari. Tuttavia, secondo i recenti screenshot pubblicati da WaBetaInfo, la matita ora ha tre nuovi indicatori oltre a una nuova opzione per lo strumento sfocatura, che è inclusa nel set aggiornato.

È possibile che queste funzionalità vengano incluse nella versione Android dell’edizione beta nel prossimo futuro. WhatsApp testa costantemente un gran numero di nuove funzionalità, che vengono poi implementate nelle versioni live poche settimane o addirittura mesi dopo il primo test. Sebbene alcune funzionalità vengano occasionalmente rimosse o aggiornate durante i beta test pubblici, non vengono sempre rimosse.