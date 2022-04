Amazon sta aggiungendo due giochi per dispositivi mobile alla sua attività di intrattenimento per bambini basata su abbonamento. Il servizio Amazon Kids+ da 2,99 dollari al mese è servito da sportello unico per libri, programmi TV, film, giochi e altro per bambini. Super Spy Ryan, il primo gioco, è un gioco multiplayer basato sul programma televisivo per bambini Ryan’s World. Ora è accessibile negli app store di Google Play e Apple negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda.

Il gioco uscirà entro la fine dell’anno in Canada, Germania e Giappone, ma Amazon non ha fissato una data. Un altro gioco per cellulare, Do, Re e Mi, è un gioco di educazione musicale per bambini in età prescolare. Lo spettacolo è basato sull’omonima sitcom Amazon Kids+, con Kristen Bell e Jackie Tohn. Quel gioco sarà presto rilasciato per iOS negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Irlanda.

Amazon Kids+ non è ancora disponibile in Italia

Entrambi i giochi sono disponibili per far giocare i bambini sul proprio telefono cellulare o tablet Amazon Fire. Questi sono i primi giochi per dispositivi mobile resi disponibili tramite il servizio Kids+ e presto ne verranno aggiunti altri.

‘Siamo costantemente alla ricerca di metodi per portare gioia e divertimento nelle case e nella vita di milioni di famiglie’. Ecco perché, due anni fa, abbiamo iniziato a pensare a come raggiungere un numero ancora maggiore di bambini e portare la bellezza e la premura dei contenuti originali di Amazon Kids+ sui telefoni cellulari’, ha affermato Natasha Lipovac, responsabile mondiale della divisione contenuti di Amazon Kids+.

Se hai mai acquistato un e-reader Kindle Kids per tuo figlio, probabilmente conosci già Amazon Kids+ (i dispositivi sono dotati di un abbonamento gratuito di un anno al servizio). Negli ultimi anni, Amazon ha spinto per dominare l’industria dei bambini. Questo ha senso dato l’enorme numero di genitori che sono membri Prime. Amazon Glow, un tablet per videoconferenze adatto ai bambini con giochi, è stato presentato il mese scorso. Amazon rilascerà molti più programmi per bambini in futuro.