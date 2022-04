WhatsApp ha recentemente aggiunto una funzione che ti farà sentire più sicuro durante l’invio di immagini o video. Tuttavia, la funzionalità non funzionava come doveva, in quanto i contenuti inviati erano comunque accessibili sullo smartphone, nonostante avrebbero dovuto essere eliminati. Ora, il problema è stato risolto, almeno in parte.

Messaggi, immagini e video che si autodistruggono su WhatsApp dovrebbero garantire che tu possa inviare contenuti sensibili senza preoccuparti che vengano archiviati in modo permanente. Sebbene il concetto sia valido, l’esecuzione non è all’altezza. Le immagini e i video che venivano inviati tramite WhatsApp non erano più visibili nell’app, ma rimanevano sullo smartphone e potevano essere recuperati.

WhatsApp: pronto un nuovo aggiornamento

Per il momento, questo non è possibile nelle attuali versioni beta di WhatsApp per Android e iOS. Le foto e i video inviati come messaggi che si autocancellano non sono più recuperabili sullo smartphone e non possono essere più visti. Questo crea molta più sicurezza, almeno in parte. Sebbene le immagini non vengano più trovate automaticamente sul tuo smartphone, puoi comunque salvarle manualmente.

Resta da vedere se WhatsApp colmerà mai questo divario. Anche se utilizzi un messaggio su WhatsApp, non dovresti comunque inviare foto e video con noncuranza. Anche se tutte le opzioni per la sicurezza locale sono disattivate, il display può comunque essere fotografato. WhatsApp è costantemente al lavoro su nuove funzionalità. Di recente, sono state aggiunte diverse nuove funzionalità ai rapporti sulle lingue. Apple sta lavorando anche sulle reazioni, in modo da non dover rispondere a ogni messaggio con un messaggio.