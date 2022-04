Le nuove offerte proposte da Trony nel periodo corrente, sono indubbiamente tra le migliori che abbiamo mai visto negli ultimi mesi, infatti propongono al consumatore la possibilità di accedere ad alcune delle più interessanti occasioni, godendo nel contempo di un risparmio che supera abbondantemente le più rosee previsioni.

Il volantino, a differenza di quanto vediamo nello stesso periodo da Unieuro o da MediaWorld, risulta essere attivo in esclusiva nei singoli negozi sparsi per il territorio; in altre parole, gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà sempre necessario recarsi personalmente. Se volete, al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Trony: le offerte che tutti vorrebbero cogliere al volo

Avete ancora parecchio tempo a disposizione per approfittare di una campagna promozionale da primato assoluto, Trony ha infatti replicato il Prendi 3 Paghi 2, ovvero la soluzione che vede offrire la possibilità al consumatore di godere di uno sconto del 100% sull’acquisto di più dispositivi.

Il meccanismo che la regola non si discosta da quanto avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che basterà aggiungere al proprio carrello 3 prodotti, ed una volta giunti in cassa, il meno caro del trittico verrà scontato del 100%, rispetto al prezzo originario di listino.

Nel caso in cui si volesse acquistare solamente una coppia, allora lo sconto finale sarà del 50% rispetto al listino, ma sempre e soltanto applicato sul meno caro. Per i dettagli, collegatevi subito qui.