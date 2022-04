Il volantino messo a disposizione da Esselunga nel periodo corrente, è il giusto compromesso per gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, godendo infatti di prestazioni al top, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale convince tutti con una fortissima riduzione dei prezzi di vendita di alcuni dei modelli più interessanti del periodo, ricordando comunque che l’acquisto potrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici sparsi per il territorio, non sarà possibile recarsi sul sito ufficiale, fruendo in egual misura degli stessi sconti.

Correte subito su questo canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, al suo interno si trovano incredibili codici sconto gratis.

Esselunga da urlo: finalmente i prezzi sono bassi

Occasioni davvero da non credere vi attendono in questi giorni da Esselunga, anche coloro che vorranno acquistare un top di gamma, troveranno effettivamente pane per i propri denti, data la disponibilità di Apple iphone 13, l’ultimo smartphone della serie, in vendita nel periodo corrente ad un prezzo finale di 868 euro, per quanto riguarda la variante che presenta ben 256GB di memoria interna.

Sempre nel medesimo volantino, sono comunque disponibili anche tantissimi altri modelli più economici, con Galaxy S21 FE a farla da padrone, dietro il suo prezzo finale di 598 euro, per scendere poi verso Xiaomi Mi 11 Lite a 298 euro, Redmi Note 10 5G a 198 euro, Oppo A16s a 148 euro, Xiaomi Redmi 9At a 98 euro o Galaxy A22 a 188 euro. Tutti questi prodotti, e tanti altri ancora, possono essere visionati sul sito ufficiale, al seguente link.