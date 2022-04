Comet non sa più come invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia presso i suoi negozi, nel periodo corrente ha proposto una campagna promozionale ricchissima di contenuti, con prezzi alla portata, e sconti davvero da non perdere di vista.

Per spendere poco da Comet, non è strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio, gli stessi prezzi sono da considerarsi attivi anche online sull’e-commerce aziendale, il quale promette indistintamente la spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni singolo ordine del valore superiore ai 49 euro. In parallelo, coloro che spenderanno più di 199 euro, avranno anche la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita dai più come Tasso Zero.

Comet non smette mai di stupire: arrivano ottime offerte

Comet strizza al massimo i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti inclusi all’interno del proprio catalogo, cercando ad ogni modo di proporre una campagna promozionale mirata per gli utenti che vogliono avere il massimo, ma con il minimo sforzo. La maggior parte dei modelli inclusi nel volantino, infatti, risultano essere in vendita a meno di 500 euro, pur appartenendo ai più importanti brand del momento; tra i prodotti da non perdere di vista troviamo l’ultimo Oppo Find X5 Lite, spaziando tra Vivo V23, Vivo V21, Vivo Y21, Vivo Y72 o Y21s.

Le occasioni chiaramente non terminano qui, vanno a toccare anche molte altre categorie merceologiche ugualmente importanti ed interessanti. Il consiglio è di aprire il prima possibile questo link.