CoopVoce supera tutti con le Evolution che partono da 4 euro con 100GB

Sono stati fatti tanti discorsi in merito alla poca ho tanta utilità dei gestori virtuali, i quali pian piano negli anni sono cresciuti a dismisura. Stiamo parlando di realtà molto più piccole dei classici gestori come ad esempio Vodafone, ma a quanto pare l’impatto nell’ultimo periodo è diventato devastante. Non ci sono infatti i problemi da parte degli utenti nel valutare una promozione di gestori come ad esempio CoopVoce.

Quest’ultimo inoltre risulta uno dei più presi in considerazione proprio per via dei suoi tanti contenuti all’interno delle offerte. Inoltre anche la qualità sembrerebbe non risentirne, almeno ascoltando coloro che hanno avuto un’esperienza.

CoopVoce: come potete notare l’Evolution sono ancora disponibili con i soliti prezzi di vendita

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS