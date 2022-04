Il Pixel 4 ha debuttato con una funzione di sblocco facciale nel 2019. Google sembrava rendersi rapidamente conto della follia di questa strategia di sicurezza, poiché 4a e 5 funzionavano solo con sensori di impronte digitali. Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono stati rilasciati alla fine del 2021, ma non c’era alcun accenno al ritorno dello sblocco facciale. Ora si vocifera che Google stia pianificando di reintrodurre la funzione in una futura versione di Android.

Secondo 9to5Google, un Redditor che stava configurando un Pixel 6 ha appena scoperto un’opzione di sblocco facciale. Il commentatore ha affermato che l’opzione di sblocco facciale è emersa durante la parte ‘Scegli un blocco schermo’ della configurazione del telefono, in cui gli utenti selezionano diversi modi per sbloccare gli schermi. Appariva l’opzione ‘Volto’, con le opzioni per impostare una password, una sequenza o un PIN. Il Redditor non è stato incoraggiato a utilizzare lo sblocco con il volto e non è apparso nelle impostazioni in seguito. Sorprendentemente, ciò si è verificato anche in una versione Android stabile, piuttosto che in una build di prova 12L.

Pixel 6 Pro: aggiornamento in arrivo ?

Google ha studiato il sistema operativo e ha stabilito che la ‘faccia’ è stata sepolta sotto un codice relativo alla sicurezza dal 2021. Tuttavia, per qualche motivo, è apparsa solo di recente e casualmente come un’opzione. Sebbene lo sblocco facciale sia stato menzionato in alcune pubblicità all’estero per Pixel 6, sembra che Google abbia deciso di non includere la funzionalità quando il dispositivo è stato rilasciato.

Quindi non è un’esagerazione pensare che anche un bug non intenzionale che lo mostra come una scelta falsa per un utente possa indicare che alcune modifiche sono in arrivo. Almeno una delle varianti di Pixel 6, molto probabilmente il Pro, potrebbe presto includere lo sblocco facciale come opzione di sicurezza effettiva che puoi abilitare.