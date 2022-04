Sono passati ormai diversi anni dall’emergere di un brevetto Huawei che descriveva uno smartphone con auricolari integrati. Il dispositivo non ha mai visto la luce ma l’azienda sembra non voler rinunciare alla realizzazione di un device dotato di un alloggiamento per gli auricolari. Infatti, negli ultimi giorni, è stato scovato un documento che descrive uno smartwatch con auricolari incorporati.

Huawei Watch Buds sarà lo smartwatch più originale di sempre!

Il brevetto risale al mese di marzo 2022 e descrive un orologio smart particolare poiché caratterizzato dalla presenza di uno spazio dedicato alla collocazione degli auricolari. Huawei Watch Buds potrebbe quindi accogliere un alloggiamento per le cuffie che renderebbe il suo utilizzo ancora più interessante e pratico.

L’azienda potrebbe essere già a lavoro sul dispositivo indossabile ma non sono ancora apparse in rete notizie riguardanti le specifiche tecniche. Anche il design pensato dal colosso potrebbe subire delle variazioni e presentarsi in maniera del tutto differente.

La sua realizzazione non è ancora certa. Huawei potrebbe aver idealizzato il prodotto ma non avere ancora intenzione di dedicarsi alla sua creazione. Spesso le aziende si impegnano nella registrazione di documenti che descrivono dispositivi non destinati a prendere vita. Le incertezze, dunque, sono ancora abbondanti.

Uno smartwatch con auricolari integrati potrebbe comunque ostacolare aziende affermate come Samsung ed Apple. L’idea suscita una certa curiosità e la possibilità di ottenere due dispositivi in uno potrebbe invogliare gli utenti all’acquisto.

L’attesa offrirà conferme in merito alla creazione Huawei, dunque non resta che sperare nell’emergere di ulteriori documenti e informazioni attendibili.