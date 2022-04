WhatsApp: ecco perché si rischia ad avere l'immagine del profilo visibile

Fidarsi di tutte le applicazioni che sono connessi al web spesso può portare alla rovina degli utenti. In molti infatti non hanno ancora capito che bisogna andarci cauti ogni qualvolta si utilizza una piattaforma come ad esempio WhatsApp.

Secondo quanto riportato, le truffe e tutte le problematiche derivanti dalla chat più famosa del mondo sono esponenzialmente diminuite. Questa è infatti stata in grado di debellare ogni male che attanagliasse gli utenti. Spesso e volentieri sono arrivate delle novità che hanno permesso a tutti di stare più tranquilli, soprattutto negli ultimi tempi. WhatsApp ha infatti elevato ancor di più il suo livello di sicurezza, fino a portare la piattaforma ad essere un vero e proprio fortino. Nonostante ciò sembrerebbe che una nuova truffa incredibile stia imperversando in chat.

WhatsApp, la truffa delle immagine del profilo è ormai sulla bocca di tutti vista la sua pericolosità incredibile

Secondo quanto riportato ultimamente, una nuova truffa starebbe mettendo in difficoltà gli utenti su WhatsApp. Alcuni truffatori avrebbero deciso di rubare le immagini del profilo di alcuni utenti, creando in un secondo momento dei profili fake che impersonano proprio le persone derubate.

I malfattori subito dopo contattano alcuni dei numeri in rubrica dei malcapitati, chiedendo loro una ricarica Postepay. Questi fingeranno infatti di essere le persone in foto e di aver dovuto cambiare numero per un’emergenza che li ha spinti a chiedere dei soldi. Proprio in questo modo si sta sviluppando uno dei più grandi inganni di sempre su WhatsApp, perciò cercate di stare in campana.