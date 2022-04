Google Chrome è il browser Web più utilizzato al mondo, rappresentando oltre i due terzi di tutti gli utenti desktop a livello globale. Con la misura in cui ci affidiamo a Internet oggi, è naturale sospettare che grandi aziende come Google stiano utilizzando – o, peggio, abusando – dei nostri dati. Google Chrome, per fortuna, ti consente di regolare le impostazioni, dando agli utenti il ​​controllo sui dati che raccoglie e in che misura, ma queste funzionalità sono spesso troppo complesse o onerose per essere monitorate dagli utenti normali.

Per risolvere questo problema, Google ha aggiunto una Guida alla privacy, che fornisce istruzioni visive dettagliate per aiutare gli utenti a comprendere i vantaggi e le conseguenze di ciascuna impostazione nell’area Privacy e sicurezza di Chrome.

Google rende più facile cambiare le impostazioni di Chrome

La nuova Guida alla privacy è ora in fase di implementazione su Chrome 100 e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Quando gli utenti accedono per la prima volta alle impostazioni di privacy e sicurezza in Chrome dopo l’aggiornamento, noteranno una nuova scheda che li assiste nella navigazione della Guida alla privacy. Se gli utenti non hanno abbastanza tempo per leggere l’intera Guida alla privacy in una volta, Chrome manterrà i loro progressi e consentirà loro di riprendere quando lo apriranno la prossima volta.

Secondo Google, la Privacy Guide è stata creata nel GSEC, o Google Safety Engineering Center. Secondo il blog di Audrey An, Product Manager di Chrome, la visita guidata aiuterà gli utenti a conoscere i vantaggi delle funzionalità di privacy di Chrome. Ma, cosa ancora più cruciale, li aiuterà a svelare le potenziali ‘implicazioni’ e ‘compromessi’ quando sono disabilitati. La Guida alla privacy guiderà gli utenti attraverso i vantaggi e gli svantaggi di impostazioni come i cookie, la sincronizzazione della cronologia su tutti i dispositivi, Navigazione sicura e l’opzione ‘Migliora la ricerca e la navigazione’, che fornisce a Google un elenco di tutti i siti web che hai visitato.

Sebbene la Guida alla privacy sia ora disponibile solo per Chrome Desktop, potremmo aspettarci che venga introdotta in altri prodotti Google, come Chrome per dispositivi mobili e la dashboard per la privacy nell’app Google, ma non esiste un calendario per tali aggiornamenti.