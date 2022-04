Se hai intenzione di fare un lungo viaggio su strada quest’estate, sai già quanto può essere utile Google Maps. Naturalmente, non si tratta solo di portarti in un posto, poichè Maps è un’app indispensabile sul tuo telefono per qualsiasi cosa, dall’evitare gli autovelox e tenere d’occhio gli ingorghi, al condividere la tua posizione con gli amici. Google ha rilasciato oggi un paio di aggiornamenti di Mappe per Android richiesti da tempo che dovrebbero rendere le tue vacanze estive ancora più piacevoli.

Niente è più frustrante che mettersi in viaggio solo per scoprire che il tuo percorso include pedaggi. Sapere di quanti contanti avrai bisogno per arrivare a destinazione può essere davvero vantaggioso, sia che tu stia cercando di assicurarti di avere abbastanza monete o assicurandoti di avere sistemi di pedaggio elettronico installati nella tua automobile.

Google Maps: l’aggiornamento sarà disponibile per iOS e Android

A partire da questo mese, Google Maps visualizzerà i pedaggi previsti lungo il tuo viaggio, sulla base dei dati dell’ente responsabile dei pedaggi stradali nella tua zona. Per ottenere il massimo dal tuo viaggio, vengono presi in considerazione fattori come l’ora del giorno e l’opzione di pagamento. Come sempre, Google offre alternative per evitare i pedaggi modificando le opzioni del percorso, ma per coloro a cui non dispiace pagare per arrivare da qualche parte più velocemente, potrai vedere il costo finale prima di metterti in viaggio.

Google Maps sta anche aumentando la quantità di informazioni disponibili sulle sue mappe durante la navigazione, portandolo al passo con la concorrenza. Le aggiunte principali qui sono i semafori e i segnali di stop, che Apple ha aggiunto alla sua app Mappe con iOS 13. È una funzione semplice, ma è fantastico vedere Google finalmente supportarla. Sono in arrivo anche i contorni degli edifici e i luoghi di interesse, così come i dati stradali precisi come larghezze, forme, mediane e isole in città selezionate.