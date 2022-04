Una vacanza spaziale dove per la prima volta vedrà dei turisti a bordo dell’ISS tramite l’agenzia Axiom Space.

Axiom Space: in progetto una stazione spaziale privata

Il sogno di ogni bambino o quasi è diventare un astronauta. Alcuni sono riusciti nell’impresa, mentre altri facoltosi clienti potranno esaudire i loro desideri tramite le agenzie spaziali turistiche private.

Questo è quanto sta per succedere venerdì 8 aprile, quando Axiom Space porterà sulla stazione spaziale Internazionale i primi cittadini privati.

Un vacanza che durerà 10 giorni, di cui due di viaggio a bordo della capsula Crew Endurance di Space X, spinta dal razzo Falcon 9.

Il costo sicuramente non è per tutte le tasche e ammonta a 55 milioni di euro, che tuttavia non sono nemmeno sufficienti, con una parte della spesa che verrà coperta dalla Nasa.

Nonostante la missione sia additata come turismo spaziale, i quattro dell’equipaggio sono tutte persone molto esperte. Il capitano della missione sarà Michael López-Alegría ex astronauta Nasa e i restanti 3 membri possono vantare una lunga esperienza aeronautica, in ambito militare e privato.

Gli 8 giorni di permanenza a bordo non verranno certamente trascorsi tra chiacchiere e ozio, ma saranno ben impegnati in diverse sperimentazioni.

L’attenzione sarà in particolare sugli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano, inoltre sono previsti esperimenti sulle coltivazioni di verdure a gravità zero.

Per Axiom Space sarà questa un’occasione per un test di volo, nel frattempo che si conclude la progettazione della stazione spaziale privata che dovrebbe avvenire nei prossimi anni.

