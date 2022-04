Alexa: la nuova funzione dell'assistente personale ti farà risparmiare sullo shopping!

Confessiamolo, andiamo tutti pazzi per lo shopping, ma quello conveniente. Quante volte è capitato di trovarvi davanti ad un capo spaziale, ma una volta visto il prezzo avete immediatamente cambiato idea? Beh, ora grazie ad Alexa questo problema non c’è più. L’assistente virtuale vi avviserà se un articolo nella vostra lista dei desideri o nel carrello sta per essere messo in vendita a prezzo scontato. Ma come fa?

Alexa: il nuovo metodo per risparmiare

Il procedimento per inserire questa nuova funzione è molto semplice. Basterà selezionare l’oggetto e avrete 24 ore di tempo di preavviso prima che lo sconto compaia a tutti: a quel punto sarà possibile decidere di aspettare oppure acquistarlo non appena Alexa ne avrà confermata la promozione.

Ovviamente in tal modo si darà l’ok ad Alexa per utilizzare il metodo di pagamento e l’indirizzo di consegna predefinito nel proprio account Amazon. Una volta effettuato l’ordine, come al solito, arriverà tra le-mail un messaggio di conferma con i dettagli della spesa e il giorno della consegna.

«Il nostro obiettivo è rendere ogni aspetto del tuo percorso di acquisto più semplice e conveniente e aiutarti a scoprire risparmi e risparmiare tempo lungo il percorso. Siamo entusiasti di continuare a innovare in questo spazio e di offrire ai clienti modi ancora più semplici di fare acquisti con Alexa», ha dichiarato un portavoce della società all’interno di un post sul blog ufficiale.

Purtroppo ci duole dirvi che questa funzione al momento è disponibile solo per i clienti Amazon Prime negli Stati Uniti su tutti gli altoparlanti intelligenti Echo di nuova generazione. Non temete però, perché potrebbe spargersi nel resto del mondo da un momento all’altro.