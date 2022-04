È difficile pensare a una funzione di social networking più richiesta del mitico pulsante di modifica di Twitter, ma sulla base di un paio di nuovi messaggi criptici twittati da due persone molto importanti, la tua lunga attesa per qualcosa che è stato disponibile su Facebook per secoli potrebbe essere finita.

Elon Musk, imprenditore e fondatore di SpaceX, ha avviato un sondaggio potenzialmente consequenziale poche ore aver confermato di aver recentemente speso quasi 3 miliardi di dollari su oltre il 9% delle azioni totali di Twitter, chiedendo direttamente ai suoi follower se vogliono un pulsante di modifica per il loro tweet o no.

Elon Musk ha acquistato il 9% di Twitter

Con oltre due milioni di voti contati al momento, i risultati sono completamente prevedibili, con quasi tre quarti degli intervistati che scelgono l’opzione ‘sì’ e circa il 26% ‘no’ alla domanda forse innocente e decisamente divertente di Musk. Dato il comportamento pubblico instabile di Musk, è difficile dire se questo sondaggio significhi qualcosa o meno. Tuttavia, il CEO di Twitter, Parag Agrawal, consiglia ai suoi seguaci di ‘votare saggiamente’ la discussione e ciò aggiunge importanza al tweet di Musk.

La storia si approfondisce ulteriormente se si guarda a un tweet ufficiale di Twitter del 1 aprile che anticipava direttamente l’aspetto di un pulsante di modifica. Elon Musk, per esempio, sta prendendo sul serio l’argomento, trovando ‘corrette’ le numerose clausole di un utente per un potenziale pulsante di modifica. Naturalmente, al momento non possiamo sapere se la funzione arriverà davvero su Twitter ma siamo sicuri che ne scopriremo di più nei prossimi giorni.